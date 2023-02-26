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В торговом центре Петербурга группа подростков напала на сверстника

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Группа подростков напала на сверстника в торговом центре в Санкт-Петербурге. Участники конфликта доставлены в полицию.

В полицию днём 26 февраля поступило сообщение о нарушении общественного порядка в торговом центре на Лиговском проспекте.

«На место оперативно были направлены наряды полиции. Было установлено, что в результате конфликта группа подростков напала на сверстника», — цитирует МВД РИА Новости.

Предполагаемым участникам конфликта от 14 до 17 лет.

Городское следственное управление сообщало, что от группы хулиганов в ТРЦ «Галерея» пострадали несколько человек.

Как сообщил СК России, председателю ведомства Александру Бастрыкину будет доложено о происшествии.

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