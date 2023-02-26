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На внешней стороне 95-го километра МКАД произошло ДТП с несколькими машинами

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ДТП с участием нескольких машин произошло на внешней стороне 95-го километра МКАД перед развязкой с Ярославским шоссе.

Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы.

В данный момент проезжая часть освобождена.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть в Лефортовском тоннеле в Москве.

Кроме того, в результате ДТП на трассе М-11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области погибла женщина.

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