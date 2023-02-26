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В Новгородской области произошло ДТП с участием 25 легковых машин и семи грузовиков

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В ДТП в Новгородской области попали 25 легковых машин и семь грузовиков.
В Новгородской области произошло ДТП с участием 25 легковых машин и семи грузовиков
  • РИА Новости

Об этом сообщил оператор ООО «Объединённые системы сбора платы».

«Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попало 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей», — цитирует сообщение РИА Новости.

Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растёкся по дороге.

На месте работают служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.

Ранее при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии погибли двое взрослых и двое детей.

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