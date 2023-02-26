В Новгородской области произошло ДТП с участием 25 легковых машин и семи грузовиков
- РИА Новости
Об этом сообщил оператор ООО «Объединённые системы сбора платы».
«Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попало 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей», — цитирует сообщение РИА Новости.
Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растёкся по дороге.
На месте работают служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.
Ранее при столкновении двух легковых автомобилей в Мордовии погибли двое взрослых и двое детей.