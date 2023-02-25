Четырнадцатилетний подросток погиб во время спуска на горнолыжной базе на Камчатке
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Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Камчатскому краю.
«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что подросток во время катания на горных лыжах столкнулся с деревом.
Из-за полученных травм он скончался на месте происшествия.
1 февраля стало известно, что председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела о гибели маленькой девочки в Екатеринбурге.
Уголовное дело возбуждено в связи с несчастным случаем, который произошёл во время катания ребёнка с горки.