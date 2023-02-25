Четырнадцатилетний подросток погиб во время спуска на горнолыжной базе на Камчатке

Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе «Морозная» в городе Елизово.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

«Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что подросток во время катания на горных лыжах столкнулся с деревом.

Из-за полученных травм он скончался на месте происшествия.

1 февраля стало известно, что председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования дела о гибели маленькой девочки в Екатеринбурге.

Уголовное дело возбуждено в связи с несчастным случаем, который произошёл во время катания ребёнка с горки.