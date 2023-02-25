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Число жертв взрыва газа в Новосибирске возросло до 15

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Число погибших после взрыва газа и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске увеличилось до 15, в больнице скончалась женщина.
Число жертв взрыва газа в Новосибирске возросло до 15
  • © Главное управление МЧС России по Новосибирской области

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя облминздрава.

«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась», — заявили в ведомстве.

13 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске возросло до 14.

Обвинение предъявлено двум фигурантам уголовного дела.

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