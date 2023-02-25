Число жертв взрыва газа в Новосибирске возросло до 15
- © Главное управление МЧС России по Новосибирской области
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя облминздрава.
«Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась», — заявили в ведомстве.
13 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске возросло до 14.
Обвинение предъявлено двум фигурантам уголовного дела.