Прокуратура Владимирской области заявила, что поданный иск не требует блокировки YouTube

Прокуратура Владимирской области опровергла появившуюся в СМИ информацию, что поданный иск связан с просьбой заблокировать видеохостинг YouTube.

Ранее в СМИ появилась информация, что надзорный орган подал иск в Ленинский районный суд Владимира с требованием ограничить доступ к YouTube.

«Мы не блокируем YouTube», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры.

Уточняется, что в настоящее время конкретизируется суть иска.

В январе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство выступает против блокировки YouTube в России, позиция осталась неизменной.