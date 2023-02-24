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Прокуратура Владимирской области заявила, что поданный иск не требует блокировки YouTube

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Прокуратура Владимирской области опровергла появившуюся в СМИ информацию, что поданный иск связан с просьбой заблокировать видеохостинг YouTube.
Прокуратура Владимирской области заявила, что поданный иск не требует блокировки YouTube
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Ранее в СМИ появилась информация, что надзорный орган подал иск в Ленинский районный суд Владимира с требованием ограничить доступ к YouTube.

«Мы не блокируем YouTube», — приводит РИА Новости заявление прокуратуры.

Уточняется, что в настоящее время конкретизируется суть иска.

В январе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство выступает против блокировки YouTube в России, позиция осталась неизменной.

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