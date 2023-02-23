В Ростовской области зарегистрировали 305 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зарегистрировали 305 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Госпитализированы 22 жителя, выздоровели 154.

Вакцинацию прошли 2,9 млн человек.

Тем временем в Кировской области зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Показатель вырос на 20,61%.

На прошлой неделе в регионе на карантин вывели 38 классов в 19 школах.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».