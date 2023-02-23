В Петербурге выявили 1407 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Госпитализированы 112 жителей. Выздоровели 1525 человек.
В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 14 721 случай коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».