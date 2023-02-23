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Шесть эстакад Северного дублёра Кутузовского проспекта готовы на 95%

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Основная часть работ по строительству эстакад Молодогвардейской транспортной развязки в районе Кунцева закончена. Они станут частью Северного дублёра Кутузовского проспекта.
Шесть эстакад Северного дублёра Кутузовского проспекта готовы на 95%
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня на Молодогвардейской транспортной развязке общая готовность эстакад приближается к 95%. Всего здесь возводится шесть эстакад, которые дадут возможность водителям транспортных средств продолжать движение в любом необходимом направлении», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Северный дублёр Кутузовского проспекта идёт от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области открыли новый съезд на ЦКАД. Он расположен на 49-м километре трассы М-11 «Нева».

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