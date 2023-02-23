Башкирия получила 49,7 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2022 году
- РИА Новости
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Об этом сообщает mkset.ru.
Уровень освоения средств составил 99,1%.
В рамках нацпроектов введено 27 объектов, в том числе три школы по 1225 мест каждая, а также производственный корпус в индустриальном парке «Уфимский».
В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 40 объектов. Также появится 75 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, десять врачебных амбулаторий.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году.