Узнать больше

Башкирия получила 49,7 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2022 году

Короткая ссылка
Башкирия получила 49,7 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2022 году, заявил на оперативном совещании в правительстве республики заместитель премьер-министра Илшат Тажитдинов.
Башкирия получила 49,7 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2022 году
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Об этом сообщает mkset.ru.

Уровень освоения средств составил 99,1%.

В рамках нацпроектов введено 27 объектов, в том числе три школы по 1225 мест каждая, а также производственный корпус в индустриальном парке «Уфимский».

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 40 объектов. Также появится 75 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, десять врачебных амбулаторий.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить