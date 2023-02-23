Башкирия получила 49,7 млрд рублей на реализацию нацпроектов в 2022 году

Башкирия получила 49,7 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2022 году, заявил на оперативном совещании в правительстве республики заместитель премьер-министра Илшат Тажитдинов.

Об этом сообщает mkset.ru.

Уровень освоения средств составил 99,1%.

В рамках нацпроектов введено 27 объектов, в том числе три школы по 1225 мест каждая, а также производственный корпус в индустриальном парке «Уфимский».

В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 40 объектов. Также появится 75 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, десять врачебных амбулаторий.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область получит почти 400 млн рублей на повышение уровня безопасности дорожного движения в 2023 году.