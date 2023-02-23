Удмуртия примет участие в «Диктанте Победы»

Удмуртия примет участие в международной исторической акции «Диктант Победы», которая состоится 27 апреля.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Диктант — это пусковой механизм к тому, чтобы люди заинтересовались этой темой, чтобы дальше узнавали, изучали», — заявила Лариса Буранова, депутат Госдумы от Удмуртии.

Основными темами станут победы в Сталинградской и Курской битвах, а также освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.