Удмуртия примет участие в «Диктанте Победы»
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Диктант — это пусковой механизм к тому, чтобы люди заинтересовались этой темой, чтобы дальше узнавали, изучали», — заявила Лариса Буранова, депутат Госдумы от Удмуртии.
Основными темами станут победы в Сталинградской и Курской битвах, а также освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.