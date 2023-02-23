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В Новосибирском высшем военном командном училище открыли бюсты Героев России

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В Новосибирском высшем военном командном училище прошло открытие бюстов Героев России — подполковника Евгения Рэцоя, майора Дмитрия Семёнова, капитана Евгения Козловского и старшего лейтенанта Александра Ефимова.
В Новосибирском высшем военном командном училище открыли бюсты Героев России
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Церемония состоялась у мемориала «Выпускникам училища — Героям Отечества». Она приурочена к 23 февраля.

Участниками открытия стали власти города и региона, почётные гости, выпускники и курсанты училища, родственники военнослужащих-героев.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральского добровольческого танкового корпуса.

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