Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня, когда наши воины храбро сражаются на фронте, мы все понимаем истинную важность этого праздника, значимость сильной армии, состоящей из отважных бойцов», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, в регионе уделяют особое внимание поддержке и реабилитации бойцов и помощи их семьям.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.