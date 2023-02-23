Делегация Подмосковья возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Делегация Московской области возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня, когда наши воины храбро сражаются на фронте, мы все понимаем истинную важность этого праздника, значимость сильной армии, состоящей из отважных бойцов», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе уделяют особое внимание поддержке и реабилитации бойцов и помощи их семьям.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.