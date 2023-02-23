Полпред Комаров поздравил жителей Приволжского федерального округа с 23 Февраля

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей ПФО с Днём защитника Отечества.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Сегодня это не просто праздник всех, кто служил и служит в нашей армии, не «день мужчин» и не очередной выходной. Для всех нас, кому дорога сильная, независимая, процветающая Россия, этот день особенно важен. Мы помним, знаем и гордимся героями, теми, кто обеспечивает нашу безопасность и суверенитет», — заявил Комаров.

По его словам, это и особый день для тех, кто ждёт защитников дома.

Со своей стороны, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев отметил в своём поздравлении, что 23 Февраля — это праздник истинных патриотов России, всех, кто служит во благо Отечества.

«Сегодня наши военные встречают свой праздник на боевом посту, защищая мирных жителей, отстаивая интересы и независимость нашей страны», — цитирует Моисеева «Российская газета».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.