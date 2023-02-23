Власти Кировской области поздравили жителей региона с 23 Февраля

Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества.

Об этом сообщает progorod43.

«День защитника Отечества имеет свою историю, и каждое новое поколение наполняет его своим смыслом. Мужество, стойкость, самоотверженность — этими качествами во все времена отличались русские, вятские воины, выходившие на защиту Родины», — заявил Соколов.

Со своей стороны, губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём поздравлении отметил, что свобода и независимость России опираются на мужество и патриотизм народа, передаёт RIA56.

«Мы гордимся всеми поколениями защитников Отечества. Нашими дорогими ветеранами, чей подвиг не затмить попытками переписать историю. Военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, которые обеспечивают закон и порядок, охраняют безопасность и покой граждан России», — сказал Паслер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.