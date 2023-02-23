Кожемяко поздравил жителей Приморского края с Днём защитника Отечества

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей региона с 23 Февраля.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«В этот день мы чествуем ветеранов войн, участников локальных боевых действий и миротворческих операций и благодарим всех, кто в наши дни защищает национальные интересы страны. Приморцы продолжают славные традиции своих предшественников и с честью несут службу на ближних и дальних рубежах нашей Родины», — говорится в поздравлении.

По словам Кожемяко, День защитника Отечества — это праздник всех патриотов России.

Также стало известно о поздравлении главы Удмуртии Александра Бречалова, передаёт ИА «Удмуртия».

«Минувший год доказал нам, что 23 февраля — это не просто дата, когда поздравляют мужчин или тех, кто служил в армии. Это день, когда мы можем отдать дань уважения людям, искренне любящим свою Родину и готовым защищать и своих близких, и свою страну», — заявил Бречалов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.