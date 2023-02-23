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Кожемяко поздравил жителей Приморского края с Днём защитника Отечества

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей региона с 23 Февраля.
Кожемяко поздравил жителей Приморского края с Днём защитника Отечества
  • © primorsky.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«В этот день мы чествуем ветеранов войн, участников локальных боевых действий и миротворческих операций и благодарим всех, кто в наши дни защищает национальные интересы страны. Приморцы продолжают славные традиции своих предшественников и с честью несут службу на ближних и дальних рубежах нашей Родины», — говорится в поздравлении.

По словам Кожемяко, День защитника Отечества — это праздник всех патриотов России.

Также стало известно о поздравлении главы Удмуртии Александра Бречалова, передаёт ИА «Удмуртия».

«Минувший год доказал нам, что 23 февраля — это не просто дата, когда поздравляют мужчин или тех, кто служил в армии. Это день, когда мы можем отдать дань уважения людям, искренне любящим свою Родину и готовым защищать и своих близких, и свою страну», — заявил Бречалов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

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