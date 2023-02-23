В Ижевске возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы

В Ижевске прошла церемония возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В мероприятии приняли участие председатель правительства республики Ярослав Семёнов, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и другие представители властей и общественности.

«Сегодня мы с особым чувством отмечаем День защитника Отечества», — отметил Семёнов.

Также стало известно, что в Симферополе возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и памятнику «Народное ополчение всех времён», передаёт «Крым 24». Представители власти и жители региона отдали дань памяти защитникам Отечества.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.