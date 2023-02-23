В Москве рассказали о работе по обеспечению сохранности Вечного огня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обеспечение сохранности Вечного огня — предмет особой заботы столичного правительства.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на сайт мэра.

В середине 1960-х годов инженеры разработали уникальную горелку, поддерживающую огонь при любой погоде. Перед 9 Мая и 23 Февраля проводится дополнительная профилактика.

«Но накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы профилактика может проводиться в торжественной обстановке», — отметил Собянин.

Работу выполняют самые опытные специалисты.

«Кроме того, Мосгаз разработал переносные устройства и факелы, предназначенные для торжественной передачи частички пламени Вечного огня на другие воинские мемориалы», — добавил мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу.