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Специалист Антелава дала советы родителям по обустройству комнаты подростка

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Эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors Вероника Антелава рассказала родителям, как обустроить комнату для подростка.
Специалист Антелава дала советы родителям по обустройству комнаты подростка
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Kenyon

В беседе с Life.ru она заявила, что в таком помещении нужно реализовать совершенно разные сценарии — от учёбы до отдыха.

По словам эксперта, рабочую зону важно расположить напротив окна или рядом с ним, а кровать — в более затемнённом месте.

Если ребёнок активный, то можно предусмотреть спортивный уголок, а зона хранения должна быть максимально функциональной.

Как отметила Антелава, важно создать комнату, где подросток будет чувствовать себя комфортно. Поэтому можно выбрать такие стили, как хай-тек, лофт, стрит-арт, сканди.

Эксперт добавила, что подростки в плане вкусов и интересов очень гибкие, поэтому желательно оставить несколько зон для «манёвров».

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