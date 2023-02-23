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Юрист Гукова рассказала о тонкостях заключения брачного договора

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Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова перечислила тонкости заключения брачного договора.
Юрист Гукова рассказала о тонкостях заключения брачного договора
  • Gettyimages.ru
  • © Kobus Louw

В беседе с газетой «Известия» она отметила, что это сделка, которая регулирует порядок владения, пользования и распоряжения приобретённым в браке имуществом, а также порядок его отчуждения и распределения в случае развода.

В документе можно обозначить распределение семейных расходов, зафиксировать предоставление обязательного денежного содержания.

Договор расторгается в нотариальной конторе либо в суде.

«Суд может определить порядок разделения совместно нажитого имущества, а также предметов личной собственности, которые во внимание суда не берутся. В случае существования долговых обязательств, образованных во время совместного проживания, они пропорционально распределяются между супругами», — добавила Гукова.

Ранее адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов в беседе с Общественной службой новостей объяснил, когда в случае развода придётся делить ипотечную квартиру.

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