Автоэксперт Форманчук посоветовал не откладывать покупку машины

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что не стоит откладывать покупку машины.

«Никаких предпосылок к понижению цен нет. Больше могу сказать — даже сезон покупки авто не будет особо влиять на стоимость, как раньше», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, можно рассмотреть вариант с покупкой автомобиля с пробегом.

«Покупать транспорт нужно сейчас, и чем раньше, тем лучше», — считает Форманчук.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.