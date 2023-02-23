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Автоэксперт Форманчук посоветовал не откладывать покупку машины

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Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук выразил мнение, что не стоит откладывать покупку машины.
Автоэксперт Форманчук посоветовал не откладывать покупку машины
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Никаких предпосылок к понижению цен нет. Больше могу сказать — даже сезон покупки авто не будет особо влиять на стоимость, как раньше», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, можно рассмотреть вариант с покупкой автомобиля с пробегом.

«Покупать транспорт нужно сейчас, и чем раньше, тем лучше», — считает Форманчук.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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