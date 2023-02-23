Профессор Сафонов посоветовал не рассматривать строительство только для вложения инвестиций

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что сферу строительства не стоит рассматривать только для вложения инвестиций.

«Когда мы говорим о жилье, у нас есть две сверхзадачи. Они экономические и социальные», — сказал он.

По его словам, строительство — это не только дома и квартиры, но и комфортная жилая среда.

«Развитие ЖКХ, жилищного строительства — это поддержка разных отраслей, связанных со строительством: металлургия, химические производства, а значит, новые рабочие места. Поэтому я бы рассматривал этот проект и как социальный», — добавил Сафонов.

Ранее управляющий партнёр «Живой комплекс LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже премиума вплоть до 20—40%.