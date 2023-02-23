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ТАСС: бывшего главу города Котлас нашли мёртвым в СИЗО

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В СИЗО найден мёртвым бывший глава города Котлас (Архангельская область) Андрей Бральнин. Он обвинялся в получении взяток. Следователи устанавливают обстоятельства его смерти. Фигурант находился в изоляторе в городе Вельске.
ТАСС: бывшего главу города Котлас нашли мёртвым в СИЗО
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

«Да, всё верно. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств гибели фигуранта дела», — сказали агентству в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти Бральнина.

В пресс-службе УФСИН по Архангельской области также подтвердили факт гибели фигуранта дела.

При осмотре его тела признаков насильственной смерти обнаружено не было, сказали в ведомстве.

10 октября 2022 года РИА Новости со ссылкой на ФСБ сообщало, что бывшего мэра Котласа задержали в аэропорту Сочи за уклонение от уголовного преследования при попытке улететь за границу.

По имеющимся данным, экс-чиновник обвинялся по 17 эпизодам получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах.

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