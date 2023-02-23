ТАСС: бывшего главу города Котлас нашли мёртвым в СИЗО
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
«Да, всё верно. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств гибели фигуранта дела», — сказали агентству в ответ на просьбу подтвердить информацию о смерти Бральнина.
В пресс-службе УФСИН по Архангельской области также подтвердили факт гибели фигуранта дела.
При осмотре его тела признаков насильственной смерти обнаружено не было, сказали в ведомстве.
10 октября 2022 года РИА Новости со ссылкой на ФСБ сообщало, что бывшего мэра Котласа задержали в аэропорту Сочи за уклонение от уголовного преследования при попытке улететь за границу.
По имеющимся данным, экс-чиновник обвинялся по 17 эпизодам получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размерах.