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ТАСС: посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за обнаружения подозрительного пакета

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Посольство Швейцарии в центре российской столицы оцепили из-за обнаружения пакета с предметами, похожими на гранаты.
ТАСС: посольство Швейцарии в Москве оцепили из-за обнаружения подозрительного пакета
  • РИА Новости

«Возле здания посольства Швейцарии в Москве в переулке Огородной Слободы обнаружен пакет с двумя предметами, похожими на гранаты РГД-5. В настоящее время территория оцеплена», — сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сапёры и полицейские. В дипмиссии отказались комментировать ситуацию.

В начале февраля в Анкаре закрыли посольство Швейцарии из-за угрозы теракта.

Также сообщалось, что консульства ФРГ и Британии в Стамбуле приостановили работу из-за угрозы терактов.

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