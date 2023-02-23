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В России 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение

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В России с 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации в октябре прошлого года. Позже российское правительство утвердило новые правила.

Согласно новым правилам, теперь, если сотрудник ГИБДД заподозрит, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, он может провести проверку в присутствии двух понятых.

Кроме того, освидетельствование может осуществляться с применением видеозаписи процесса.

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