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Два новых кандидата от России выдвинуты в совет директоров «Транснефти»

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Замминистра финансов России Алексей Сазанов и замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров были выдвинуты в совет директоров «Транснефти» как российские представители.
Два новых кандидата от России выдвинуты в совет директоров «Транснефти»
  • РИА Новости

Об этом говорится в распоряжении правительства, размещённом на официальном портале нормативных актов.

Также в совет директоров выдвинуты его прежние участники, в числе которых глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-премьер России Александр Новак, первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, президент «Транснефти» Николай Токарев.

Ранее Токарев заявил, что «Транснефть» получила от Польши и Германии заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в II квартале.

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