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В экопункты Брянской области сдали 1053 тонны вторсырья в 2022 году

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В экопункты Брянской области в 2022 году сдали 1053 т вторичного сырья, которое было направлено на переработку.
В экопункты Брянской области сдали 1053 тонны вторсырья в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Продолжаем подводить итоги работы экопунктов в российских регионах. Граждане могут сдать в такие точки вторичное сырьё и получить за это денежное вознаграждение. Это отличный стимул не только с точки зрения заботы об окружающей среде, но и в плане развития экономики замкнутого цикла», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, в брянские экопункты сдавали макулатуру, пластик, стекло, металл.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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