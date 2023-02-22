В экопункты Брянской области сдали 1053 тонны вторсырья в 2022 году

В экопункты Брянской области в 2022 году сдали 1053 т вторичного сырья, которое было направлено на переработку.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Продолжаем подводить итоги работы экопунктов в российских регионах. Граждане могут сдать в такие точки вторичное сырьё и получить за это денежное вознаграждение. Это отличный стимул не только с точки зрения заботы об окружающей среде, но и в плане развития экономики замкнутого цикла», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, в брянские экопункты сдавали макулатуру, пластик, стекло, металл.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.