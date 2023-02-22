В Петербурге выявили 1383 случая COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге выявили 1383 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на городскую администрацию.

На стационарном лечении находятся 1584 человека. Госпитализированы за минувшие 24 часа 148 пациентов. Выписаны 274.

Амбулаторно лечатся почти 9,5 тыс. горожан.

В целом в России зарегистрировали 13 954 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».