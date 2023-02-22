В Подмосковье благоустроят мемориал павшим павлово-покровцам

В Московской области благоустроят сквер и мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минблагоустройства.

«Мы бережно относимся к сохранению памяти о бойцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В Подмосковье свыше 3 тыс. памятников, посвящённых героям той войны. Некоторые из них уже требуют обновления», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Он отметил, что в Павловском Посаде площадь объекта составляет 1,8 га. Работы должны быть завершены в конце августа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде прошла церемония открытия мемориальной доски главному маршалу авиации Александру Голованову.