Узнать больше

Более 200 тысяч человек пришли на митинг-концерт в «Лужниках» в Москве

Короткая ссылка
Более 200 тыс. человек принимают участие в митинге-концерте в «Лужниках» в Москве.
Более 200 тысяч человек пришли на митинг-концерт в «Лужниках» в Москве
  • РИА Новости

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, на самой арене присутствуют 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находятся более 112 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках».

После исполнения гимна России Путин подошёл к военным, чтобы пожать им руки, и остановился, чтобы поговорить с некоторыми из них.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить