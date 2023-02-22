Более 200 тысяч человек пришли на митинг-концерт в «Лужниках» в Москве

Более 200 тыс. человек принимают участие в митинге-концерте в «Лужниках» в Москве.

Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, на самой арене присутствуют 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находятся более 112 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках».

После исполнения гимна России Путин подошёл к военным, чтобы пожать им руки, и остановился, чтобы поговорить с некоторыми из них.