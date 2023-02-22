Более 200 тысяч человек пришли на митинг-концерт в «Лужниках» в Москве
- РИА Новости
Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, на самой арене присутствуют 90 тыс. зрителей, а на прилегающей к ней территории находятся более 112 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на митинг-концерт в «Лужниках».
После исполнения гимна России Путин подошёл к военным, чтобы пожать им руки, и остановился, чтобы поговорить с некоторыми из них.