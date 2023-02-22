Узнать больше

В Удмуртии прокомментировали реализацию федерального проекта «Профессионалитет»

Короткая ссылка
Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала о реализации федерального проекта «Профессионалитет» в регионе.
В Удмуртии прокомментировали реализацию федерального проекта «Профессионалитет»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Федеральный проект «Профессионалитет» гарантирует обеспечение кадрами нужной квалификации конкретного предприятия, и в 2023 году проект запустили на базе Глазовского политехнического колледжа и Чепецкого механического завода», — заявила Болотникова.

В регионе работает 35 учреждений СПО, из них восемь — в сельской местности.

Как отметила министр, уровень трудоустройства выпускников этих учреждений достигает 67%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области растёт интерес к образованию в сфере создания военной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить