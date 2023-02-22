В Удмуртии прокомментировали реализацию федерального проекта «Профессионалитет»

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала о реализации федерального проекта «Профессионалитет» в регионе.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Федеральный проект «Профессионалитет» гарантирует обеспечение кадрами нужной квалификации конкретного предприятия, и в 2023 году проект запустили на базе Глазовского политехнического колледжа и Чепецкого механического завода», — заявила Болотникова.

В регионе работает 35 учреждений СПО, из них восемь — в сельской местности.

Как отметила министр, уровень трудоустройства выпускников этих учреждений достигает 67%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области растёт интерес к образованию в сфере создания военной техники.