Обвиняемая в убийстве троих детей екатеринбурженка останется в СИЗО до 26 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд города.
«Продлили срок содержания под стражей до 26 мая», — говорится в сообщении.
28 декабря 2022 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих своих детей.
До этого стало известно, что жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве троих своих несовершеннолетних детей.
Как сообщил URA.RU адвокат Олег Грязютин, Петрова частично признала вину.