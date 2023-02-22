Узнать больше

Обвиняемая в убийстве троих детей екатеринбурженка останется в СИЗО до 26 мая

Короткая ссылка
Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве своих троих детей, останется в СИЗО до 26 мая.
Обвиняемая в убийстве троих детей екатеринбурженка останется в СИЗО до 26 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд города.

«Продлили срок содержания под стражей до 26 мая», — говорится в сообщении.

28 декабря 2022 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих своих детей.

До этого стало известно, что жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве троих своих несовершеннолетних детей.

Как сообщил URA.RU адвокат Олег Грязютин, Петрова частично признала вину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить