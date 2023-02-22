Обвиняемая в убийстве троих детей екатеринбурженка останется в СИЗО до 26 мая

Жительница Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве своих троих детей, останется в СИЗО до 26 мая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд города.

«Продлили срок содержания под стражей до 26 мая», — говорится в сообщении.

28 декабря 2022 года Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 февраля местную жительницу Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих своих детей.

До этого стало известно, что жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве троих своих несовершеннолетних детей.

Как сообщил URA.RU адвокат Олег Грязютин, Петрова частично признала вину.