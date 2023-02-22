В Челябинской области растёт интерес к образованию в сфере создания военной техники

У абитуриентов Челябинской области вырос спрос на направления авиа- и ракетостроения, а также создания военной техники.

Об этом сообщает URA.RU.

«В последние годы высокий интерес абитуриенты проявляют ко всему, что связано с информационными технологиями. В этом году мы набираем студентов на направление авиастроения по профилю — беспилотные летательные аппараты», — рассказала заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) Юлия Болотина.

По её словам, также популярны направления ракетостроения, проектирования и конструирования военной техники.

Среди гуманитарных профессий спросом пользуются направления экономической безопасности, клинической психологии и психологии служебной деятельности.

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