Мужчина пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино со стороны ВСУ.

«Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ», — говорится в сообщении.

По словам главы региона со ссылкой на медиков, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

17 февраля стало известно, что женщина пострадала при обстреле боевиками ВСУ города Шебекино.

20 февраля один человек погиб и ещё один получил ранения при обстреле украинскими террористами белгородского села.