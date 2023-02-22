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Мужчина пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Шебекино со стороны ВСУ.
Мужчина пострадал при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. По предварительным данным, есть один пострадавший. Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ», — говорится в сообщении.

По словам главы региона со ссылкой на медиков, пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

17 февраля стало известно, что женщина пострадала при обстреле боевиками ВСУ города Шебекино.

20 февраля один человек погиб и ещё один получил ранения при обстреле украинскими террористами белгородского села.

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