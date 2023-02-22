Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных у «Дикси» и «Бристоль»
- РИА Новости
«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в магазинах «Дикси» и «Бристоль», — цитирует ведомство РИА Новости.
Роскомнадзор добавил, что по закону компании в течение суток после инцидента должны уведомить Роскомнадзор, однако пока информации об утечке не поступало.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что Минцифры России готовит к внесению в Госдуму законопроект о взимании штрафов с частных компаний за утечку персональных данных сотрудников.