Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных у «Дикси» и «Бристоль»

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство проверит информацию о возможной утечке данных у «Дикси» и «Бристоль».

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в магазинах «Дикси» и «Бристоль», — цитирует ведомство РИА Новости.

Роскомнадзор добавил, что по закону компании в течение суток после инцидента должны уведомить Роскомнадзор, однако пока информации об утечке не поступало.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что Минцифры России готовит к внесению в Госдуму законопроект о взимании штрафов с частных компаний за утечку персональных данных сотрудников.