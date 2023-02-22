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Рябков заявил об отсутствии планов по внесению изменений в военную доктрину России

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вносить изменения в российскую военную доктрину после приостановки участия страны в ДСНВ не планируется.
Рябков заявил об отсутствии планов по внесению изменений в военную доктрину России
  • РИА Новости

«Не предполагается. Если обстановка потребует, дополнительный анализ будет проведён», — цитирует его ТАСС.

Ранее Рябков заявил, что российская сторона готова принять контрмеры в зависимости от шагов США и их сателлитов в сфере вооружений.

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