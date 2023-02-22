Рябков заявил об отсутствии планов по внесению изменений в военную доктрину России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что вносить изменения в российскую военную доктрину после приостановки участия страны в ДСНВ не планируется.

РИА Новости

«Не предполагается. Если обстановка потребует, дополнительный анализ будет проведён», — цитирует его ТАСС. Ранее Рябков заявил, что российская сторона готова принять контрмеры в зависимости от шагов США и их сателлитов в сфере вооружений.