В Подмосковье сократили сроки принятия решений по аренде лесных участков

В Московской области арендовать лесной участок теперь можно в три раза быстрее. Срок принятия решения по соответствующим заявкам сократили.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.

«Благодаря цифровизации ведомства быстрее получают запрос и обрабатывают информацию. Поэтому срок предоставления онлайн-услуг значительно сокращается», — прокомментировала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Так, теперь арендовать лесной участок можно без аукциона за семь рабочих дней, раньше такое решение принималось в течение 30 суток.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.