Узнать больше

В Подмосковье сократили сроки принятия решений по аренде лесных участков

Короткая ссылка
В Московской области арендовать лесной участок теперь можно в три раза быстрее. Срок принятия решения по соответствующим заявкам сократили.
В Подмосковье сократили сроки принятия решений по аренде лесных участков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Мингосуправления региона.

«Благодаря цифровизации ведомства быстрее получают запрос и обрабатывают информацию. Поэтому срок предоставления онлайн-услуг значительно сокращается», — прокомментировала министр госуправления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Так, теперь арендовать лесной участок можно без аукциона за семь рабочих дней, раньше такое решение принималось в течение 30 суток.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о том, что правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить