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В МЧС предостерегли жителей Петербурга от выхода на лёд для рыбалки

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В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в преддверии длинных выходных напомнили жителям о рисках выхода на лёд для рыбалки и прогулок.
В МЧС предостерегли жителей Петербурга от выхода на лёд для рыбалки
  • РИА Новости

Об этом пишет neva.today.

В ведомстве объяснили, что, несмотря на устойчивый минус, ледовое поле подвижно, лёд неоднороден. Ветер может нагонять волну, из-за чего ледовый покров может разрушаться.

Сотрудники МЧС убедительно просят горожан отказаться от зимней рыбалки и прогулок по льду рек и каналов.

Ранее травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой в беседе с Inforeactor заявил, что после падения на льду лучше не заниматься самолечением.

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