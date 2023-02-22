В Тюменской области 1 марта стартует приём заявок на гранты губернатора для НКО
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ru» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Общий фонд конкурса — более 85,2 млн рублей.
Приём заявок продлится до 31 марта.
Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей. Средства предназначены для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.