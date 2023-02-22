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В Тюменской области 1 марта стартует приём заявок на гранты губернатора для НКО

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В Тюменской области 1 марта стартует приём заявок от социально ориентированных НКО на конкурс грантов губернатора Александра Моора.
В Тюменской области 1 марта стартует приём заявок на гранты губернатора для НКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ru» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Общий фонд конкурса — более 85,2 млн рублей.

Приём заявок продлится до 31 марта.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщал, что Калининградская область дополнительно получит из Фонда президентских грантов 12 млн рублей. Средства предназначены для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

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