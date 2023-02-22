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ФСБ задержала в России пятерых сборщиков средств для террористов на территории Сирии

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ФСБ России задержала в Москве, Кировской и Пензенской областях пятерых террористов, занимавшихся сбором средств для боевиков Сирии.

«В результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Кировской и Пензенской областей задержаны пять пособников международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам»* (запрещена в России), действующей на территории Сирии», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Задержанные, следуя инструкциям, полученным от террористической организации, на регулярной основе осуществляли денежные переводы на счета боевиков, находящихся на подконтрольной террористам территории в Сирии.

«Полученные финансовые средства использовались для приобретения вооружения, транспортных средств и амуниции», — сообщили в ФСБ.

Ранее в Хабаровске пресекли деятельность четырёх пособников террористов, действовавших в интересах международной террористической организации (МТО) «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

** «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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