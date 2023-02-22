Узнать больше

Москва и Сочи стали самыми популярными городами по числу авиабронирований в марте

Короткая ссылка
Сервис OneTwoTrip провёл исследование, чтобы выяснить, какие авианаправления оказались самыми популярными для бронирования на период с 4 по 12 марта.
Москва и Сочи стали самыми популярными городами по числу авиабронирований в марте
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru.

Самыми популярными направлениями для путешествий на самолёте стали Москва, Сочи и Петербург: доля бронирований в городах составила 18,5%, 15,4% и 12,0% соответственно.

Самым популярным зарубежным направлением стал Дубай, который выбирали в 9,6% случаев. Второе место занял Стамбул с долей 7,5%, третье — Бали (5,1%).

На поезде большинство туристов собираются отправиться в Москву (31,6% бронирований), Санкт-Петербург (15,3%), Краснодар (6,4%) и Сочи (2,7%).

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить