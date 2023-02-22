Москва и Сочи стали самыми популярными городами по числу авиабронирований в марте

Сервис OneTwoTrip провёл исследование, чтобы выяснить, какие авианаправления оказались самыми популярными для бронирования на период с 4 по 12 марта.

Об этом пишет Life.ru.

Самыми популярными направлениями для путешествий на самолёте стали Москва, Сочи и Петербург: доля бронирований в городах составила 18,5%, 15,4% и 12,0% соответственно.

Самым популярным зарубежным направлением стал Дубай, который выбирали в 9,6% случаев. Второе место занял Стамбул с долей 7,5%, третье — Бали (5,1%).

На поезде большинство туристов собираются отправиться в Москву (31,6% бронирований), Санкт-Петербург (15,3%), Краснодар (6,4%) и Сочи (2,7%).

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.