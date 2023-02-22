Узнать больше

«Известия»: власти намерены разрешить отцам направлять маткапитал на накопительную пенсию

Короткая ссылка
В России отцам планируется дать право направлять средства маткапитала на накопительную пенсию. Законопроект об этом поддержало правительство, однако требуется доработать финансово-экономическое обоснование, пишут «Известия» со ссылкой на документ.
«Известия»: власти намерены разрешить отцам направлять маткапитал на накопительную пенсию
  • РИА Новости

Как напоминает издание, сейчас использовать средства на эти цели могут только матери.

«Сегодня закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла или лишена родительских прав или если, например, мужчина один усыновил ребёнка», — сообщила один из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

21 февраля российский лидер Владимир Путин предложил предоставлять маткапитал в новых регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить