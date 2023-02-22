«Известия»: власти намерены разрешить отцам направлять маткапитал на накопительную пенсию
- РИА Новости
Как напоминает издание, сейчас использовать средства на эти цели могут только матери.
«Сегодня закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла или лишена родительских прав или если, например, мужчина один усыновил ребёнка», — сообщила один из разработчиков законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
21 февраля российский лидер Владимир Путин предложил предоставлять маткапитал в новых регионах России.