Роспотребнадзор начал проверку воздуха из-за пожара на складе в Красноярске

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку качества воздуха из-за крупного пожара на складе в Красноярске.

Как сообщает ТАСС, об этом руководитель регионального управления Дмитрий Горяев рассказал в своём Telegram.

«В связи с пожаром на улице Свердловской... управлением Роспотребнадзора организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, подверженной задымлению», — отметил он.

Ранее в МЧС по Красноярскому краю заявили, что в Красноярске горит склад на площади 2,5 тыс. кв. м.