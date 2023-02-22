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Роспотребнадзор начал проверку воздуха из-за пожара на складе в Красноярске

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Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю начало проверку качества воздуха из-за крупного пожара на складе в Красноярске.
Роспотребнадзор начал проверку воздуха из-за пожара на складе в Красноярске
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом руководитель регионального управления Дмитрий Горяев рассказал в своём Telegram.

«В связи с пожаром на улице Свердловской... управлением Роспотребнадзора организован мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки, подверженной задымлению», — отметил он.

Ранее в МЧС по Красноярскому краю заявили, что в Красноярске горит склад на площади 2,5 тыс. кв. м.

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