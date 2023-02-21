Спасателям удалось локализовать пожар в отеле в центре Москвы
- РИА Новости
«В 22:32 пожар локализован. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей задействованы пожарные автолестницы и коленчатые подъёмники», — заявили в ведомстве.
Спасатели проводят поквартирную проверку в здании.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в горящем отеле «МКМ» в центре Москвы составляет 100 кв. м, спасены 50 человек.
Как заявили ТАСС в экстренных службах, пожар в здании начался в той части, где расположены квартиры бывшего общежития.