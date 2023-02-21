Спасателям удалось локализовать пожар в отеле в центре Москвы

В МЧС России сообщили о локализации пожара в отеле «МКМ» в центре Москвы.

«В 22:32 пожар локализован. Для тушения пожара и спасения людей с верхних этажей задействованы пожарные автолестницы и коленчатые подъёмники», — заявили в ведомстве.

Спасатели проводят поквартирную проверку в здании.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в горящем отеле «МКМ» в центре Москвы составляет 100 кв. м, спасены 50 человек.

Как заявили ТАСС в экстренных службах, пожар в здании начался в той части, где расположены квартиры бывшего общежития.