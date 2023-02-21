В Тюменской области пройдёт 540 мероприятий в День защитника Отечества

В Тюменской области состоится 540 мероприятий, посвящённых 23 Февраля.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

В частности, в Тюмени и Тобольске 22 и 23 февраля пройдут концерты «Песни военных лет» Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России.

Также запланированы конкурсно-игровые программы, митинги и уроки мужества, информационные часы и патриотические квесты, встречи с ветеранами боевых действий и конкурсы чтецов, спортивные и театральные представления.

Ранее «ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.