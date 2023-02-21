Узнать больше

В Тюменской области пройдёт 540 мероприятий в День защитника Отечества

Короткая ссылка
В Тюменской области состоится 540 мероприятий, посвящённых 23 Февраля.
В Тюменской области пройдёт 540 мероприятий в День защитника Отечества
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

В частности, в Тюмени и Тобольске 22 и 23 февраля пройдут концерты «Песни военных лет» Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России.

Также запланированы конкурсно-игровые программы, митинги и уроки мужества, информационные часы и патриотические квесты, встречи с ветеранами боевых действий и конкурсы чтецов, спортивные и театральные представления.

Ранее «ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске 23 февраля пройдёт финал фестиваля солдатской песни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить