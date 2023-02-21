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Рябков представит президента при рассмотрении парламентом приостановки участия России в ДСНВ

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Замглавы МИД России Сергей Рябков будет представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении парламентом вопроса о приостановлении участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Рябков представит президента при рассмотрении парламентом приостановки участия России в ДСНВ
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение российского президента опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента», — говорится в документе.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.

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