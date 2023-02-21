Рябков представит президента при рассмотрении парламентом приостановки участия России в ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков будет представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении парламентом вопроса о приостановлении участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

РИА Новости

Соответствующее распоряжение российского президента опубликовано на портале правовой информации. «Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента», — говорится в документе. 21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.