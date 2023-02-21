Рябков представит президента при рассмотрении парламентом приостановки участия России в ДСНВ
- РИА Новости
Соответствующее распоряжение российского президента опубликовано на портале правовой информации.
«Назначить заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента», — говорится в документе.
21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.