В Петербурге направили более 33 млрд рублей на поддержку семей с детьми в 2022 году

На социальную поддержку семей с детьми в Санкт-Петербурге направили 33,7 млрд рублей в 2022 году.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На детские выплаты было выделено 42% средств.

«Поддержка семей с детьми — приоритетное направление социальной политики Санкт-Петербурга. Правительство города ведёт колоссальную работу в этом направлении», — отметили в пресс-службе.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.