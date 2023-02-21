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В Татарстане построят три завода по обращению с ТКО

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В Татарстане построят три комплексных объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами общей мощностью 1,4 млн т.
В Татарстане построят три завода по обращению с ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В январе РЭО направил в правительство республики дорожную карту по созданию основных объектов в сфере обращения с ТКО на территории Татарстана мощностью 1 млн 400 тыс. тонн в год. Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Создание объектов позволит региону достичь целевых показателей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на полигонах до 50% и сортировке 100% ТКО на территории республики.

Ранее издание progorod43 сообщало, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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