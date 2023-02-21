Специалист Коротченко прокомментировал решение России приостановить участие в ДСНВ

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о решении России приостановить участие в ДСНВ.

«Возможно, что будет принято решение о наращивании российской ядерной группировки, но суммарно по количеству носителей и зарядов она не будет превышать возможности трёх ядерных государств НАТО», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, Россия возобновляет полноценную деятельность на полигоне на Новой Земле.

21 февраля российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает своё участие, отметил президент.