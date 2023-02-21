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Песков: Путин оперативно внесёт в парламент документ о приостановке участия России в ДСНВ

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Решение о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должно быть утверждено российским парламентом, документ будет внесён главой государства Владимиром Путиным оперативно.
Песков: Путин оперативно внесёт в парламент документ о приостановке участия России в ДСНВ
  • РИА Новости

«Здесь потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в своё время был ратифицирован российским парламентом, то потребуется утверждение в парламенте», — сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка российской стороной ДСНВ-III является результатом бездарной антироссийской политики США.

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